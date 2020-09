Ninja torna su Twitch: firmato un contratto di esclusiva valido per più anni

Tyler "Ninja" Blevins tornerà a fare streaming su Twitch. Il top streamer ha firmato un contratto di esclusiva, di entità ignota, con la piattaforma di Amazon, dalla durata di più anni.

La parentesi Mixer è quindi completamente chiusa e i tentativi di approccio con altre piattaforme, come YouTube, definitivamente archiviati. Ninja è tornato all'ovile, sulla piattaforma che lo ha reso famoso facendogli guadagnare decine di milioni di dollari l'anno.

"Sono contento di tornare a fare streaming a tempo pieno e a ricollegarmi con la mia fedelissima fanbase," ha dichiarato Ninja, che ha poi aggiunto "Mi sono preso il giusto tempo per decidere quale piattaforma era quella giusta e Twitch è stata quella che mi ha supportato di più in questo processo, comprendendo appieno gli obiettivi della mia carriera. In questo nuovo capitolo della mia vita, cercherò di far conoscere e mettere sotto ai riflettori dei creatori sotto rappresentati. Lavorerò con Twitch per dimostrare quanto sia fantastica questa comunità di videogiocatori e quanto possa fare la differenza."

Ninja non è certo un novizio di Twitch. La sua carriera è direttamente intrecciata con il successo di Fortnite, cui ha contribuito in modo determinante. Da notare che recentemente si è parlato di una partecipazione in qualche film di Blevins, che è stato visto dalle parti di Hollywood.