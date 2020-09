Ubisoft Forward: fino all'80% di sconto su tutto il catalogo in vista della conferenza

In previsione del secondo Ubisoft Forward, previsto per giovedì 10 settembre 2020 alle 21 , il colosso transalpino ha attivato sul suo negozio online sconti fino all'80% su tutto il suo catalogo. Si va dal 75% del season pass di Tom Clancy's The Division, all'80% su Assassin's Creed Origins.

Potrete trovare tutte le offerte a questo indirizzo.

La promozione sarà valida dall'8 settembre a partire dalle ore 9:00 fino al 21 settembre alle ore 17:00. Gli sconti arrivano all'80% ed è coinvolto praticamente tutto l'enorme back catalog del colosso transalpino.

Vi segnaliamo, per esempio, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, la cui edizione standard può essere acquistata a 15€. La standard edition di Tom Clancy's The Division 2 ha il 67% di sconto e può essere comprata a 9,90€, mentre e Tom Clancy's Rainbow Six Siege è disponibile per 8€.

A chi volesse trovare tutte le offerte più interessanti segnaliamo che sullo store, durante il periodo di promo, è disponibile una categoria speciale che raggruppa tutti i giochi il cui costo è inferiore ai 10€. Ci sono classici come Rayman 3, Anno 1404 o il primo Tom Clancy's Splinter Cell.

Cosa ne pensate? Trovato qualcosa di interessante?