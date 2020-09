Immortals: Fenyx Rising è il nuovo titolo di Gods & Monsters, nuovo trailer da Ubisoft

Gods & Monsters ha cambiato nome e ora si chiama Immortals: Fenyx Rising. Ubisoft lo ha ripresentato nel corso dell'Ubisoft Forward di questa sera, svelandone anche il nuovo stile grafico. In generale parliamo di un evidente clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma dai toni molto più divertiti.

La parola clone non è usata casualmente, dato che Immortals: Fenyx Rising riprende moltissimi elementi dal capolavoro di Nintendo. Il giocatore veste i panni di Fenyx, una guerriera che deve salvare il mondo e contestualmente l'Olimpo, dalle brame di un malvagio Titano. La narrazione sembra essere molto esile e gestita in modo leggero, con divinità come Prometeo e Zeus che commentano ogni progresso del giocatore.

Nel filmato che trovate in testa alla notizia potete vedere alcune delle nuove sequenze di gameplay di Immortals: Fenyx Rising, la cui data d'uscita è stata fissata al 3 dicembre 2020 su PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS5, Stadia e PS4.

Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di Immortals: Fenyx Rising, dove il nostro Aligi Comandini ha scritto:

Abbiamo provato Immortals: Fenyx Rising per quasi tre ore, e non ci ha mai tediato, grazie a meccaniche intuitive e ben calcolate, a una struttura di base comunque mostruosamente solida, e a una notevole varietà nei combattimenti e nei puzzle. Peccato che Ubisoft, cercando di inserire un fulcro chiaramente mutuato da Breath of the Wild all'interno di modelli da open world "classico", abbia eliminato quasi completamente la magia e il senso di scoperta propri dell'opera di Nintendo, in favore di un'esperienza marcatamente più action e intuitiva. Sì, insomma, se l'intento era "fare l'ultimo Zelda meglio", possiamo dirvi tranquillamente che non è ci è sembrato un obiettivo alla portata. Detto ciò, crediamo che questo lavoro possa comunque sorprendere in positivo, risultando una delle offerte più interessanti attualmente in seno a Ubisoft.