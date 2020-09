The Division 2: The Summit è la nuova modalità gratuita in arrivo a settembre

The Division 2 si aggiornerà a settembre con un nuovo DLC gratuito chiamato The Summit. Si tratta di un palazzo di 100 piani pieno zeppo di nemici che andranno affrontati in successione. The Summit arriverà il 22 settembre 2020 gratuitamente su PS4, Xbox One e PC. Il gioco sarà disponibile anche su Xbox Series X e Ps5.

Durante l'Ubisoft Forward il team di sviluppo ha confermato che The Division 2 arriverà ufficialmente anche su Xbox Series X e PS5. Nel frattempo, però, il team di sviluppo ha pensato ad un nuovo DLC gratuito del gioco: The Summit. Si tratta di un palazzo di 100 piani da affrontare in compagnia della propria squadra.

Ovviamente ogni piano presenterà delle difficoltà crescenti, pari alle ricompense che è possibile ottenere. Solo i migliori saranno in grado, ovviamente, di arrivare in cima, al centesimo piano.

Per mostrare le potenzialità di questo progetto, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer del gioco. Cosa ne pensate?