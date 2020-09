Immortals Fenyx Rising: data d'uscita ufficiale e altre info in un nuovo video

In occasione dell'Ubisoft Forward, il publisher francese ha pubblicato un secondo video di Immortals Fenyx Rising per annunciarne la data d'uscita ufficiale: il 3 dicembre 2020 su PC, Xbox One, PS4, Stadia, PS5, Xbox Series X e Series S.

Molti ritenevano che Immortals Fenyx Rising sarebbe stato pubblicato nel 2021, ma a quanto pare non sarà così e potremo giocarci da poco prima di Natale. Un'ottima notizia visti i rinvi eccellenti degli ultimi mesi.

Nel video vengono anche forniti alcuni ragguagli sul gioco, di cui viene mostrata in modo inequivocabile l'ispirazione a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di Immortals: Fenyx Rising, dove il nostro Aligi Comandini ha scritto:

Abbiamo provato Immortals: Fenyx Rising per quasi tre ore, e non ci ha mai tediato, grazie a meccaniche intuitive e ben calcolate, a una struttura di base comunque mostruosamente solida, e a una notevole varietà nei combattimenti e nei puzzle. Peccato che Ubisoft, cercando di inserire un fulcro chiaramente mutuato da Breath of the Wild all'interno di modelli da open world "classico", abbia eliminato quasi completamente la magia e il senso di scoperta propri dell'opera di Nintendo, in favore di un'esperienza marcatamente più action e intuitiva. Sì, insomma, se l'intento era "fare l'ultimo Zelda meglio", possiamo dirvi tranquillamente che non è ci è sembrato un obiettivo alla portata. Detto ciò, crediamo che questo lavoro possa comunque sorprendere in positivo, risultando una delle offerte più interessanti attualmente in seno a Ubisoft.