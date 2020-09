Baldur's Gate 3: l'accesso anticipato costa 60 dollari, ma ha 25 ore di gameplay

Michael Douse, direttore delle pubblicazioni di Larian Studios ha detto che la versione Early Access di Baldur's Gate 3 costerà ben 60 dollari. Questa, però, vi darà modo di provare circa 25 ore di gameplay, in attesa della totalità dei contenuti che saranno aggiunti per il gioco finale.

Secondo Douse, però, non c'è nessuna fretta. Non bisogna affettarsi a comprare Baldur's Gate 3 nel caso in cui si pensi che l'Early Access costi troppo per il quantitativo di contenuti che offre.

"Baldur's Gate III non scomparirà e nemmeno noi. Ma vi assicuro che sarà un gioco enorme," ha scritto attraverso Twitter. "Credo che solo l'Early Access durerà 25 ore mentre il gioco finale sarà *fa tanti calcoli a mente* molto più lungo".

Michael Douse ha aggiunto anche che l'Early Access conterrà alcune integrazioni con Twitch piuttosto curiose che consentiranno di votare alcune cose. Un po' quello che hanno provato a fare durante il Panel From Hell, ma questa volta tutto funzionerà correttamente. Larian Studios parlerà di questi aspetti, oltre che del multiplayer, più avanti.

Sappiamo già la data di uscita ufficiale della versione Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3, così come sappiamo che il gioco non supporterà al lancio l'italiano.

Cosa ne pensate? Acquisterete BG3 in accesso anticipato?

