Baldur's Gate 3: data di uscita ufficiale della versione Accesso Anticipato

Larian Studios ha finalmente annunciato la data d'uscita ufficiale della versione Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3: il 30 settembre 2020. L'informazione è stata rilasciatanel corso di una lunga trasmissione streaming in cui è stato mostrato di nuovo il gioco in azione e sono stati svelati numerosi nuovi dettagli.

Come saprete inizialmente l'Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3 era previsto per la prima metà dell'anno, ma vari problemi, non per ultima l'epidemia di COVID-19, hanno costretto gli sviluppatori a posticiparla di qualche mese.

Per chi non sapesse di che stiamo parlando, Baldur's Gate 3 è il seguito di una nota serie di giochi di ruolo sviluppata in origine da Bioware. Larian ha successivamente comprato i diritti del gioco e ha deciso di realizzarne il nuovo episodio, forte del suo grande pedigree con il genere. L'attesa è altissima per questo titolo. Del resto dopo il capolavoro Divinity: Original Sin 2 non poteva essere diversamente.

Baldur's Gate 3 è stato annunciato per PC e Google Stadia. Le due versioni saranno disponibili contemporaneamente. Non è escluso che in futuro arrivi anche su altre piattaforme, ma per ora non si sa niente in merito.