Untitled Goose Game, modalità cooperativa annunciata all'Indie World Showcase

Untitled Goose Game riceverà un aggiornamento gratuito con la modalità cooperativa per due giocatori, annunciata durante l'Indie World Showcase organizzato da Nintendo.

Disponibile a partire dal 23 settembre, l'update sarà disponibile per tutte le versioni del titolo, ma si limiterà a un multiplayer in locale, non online. Si tratta in ogni caso di un'ottima notizia per Untitled Goose Game, che ad oggi ha venduto più di un milione di copie.

Untitled Goose Game è un bizzarro gioco indie che ci mette nei panni di un'oca intenta a portare a termine una serie di quest particolari all'interno di varie ambientazioni.

Untitled Goose Game è un gioco comico slapstick, sandbox e stealth, in cui tu sei un'oca libera che compie misfatti in un ignaro villaggio.

Fai un giro per il paese, dai cortili delle case fino ai negozi della via principale e ai giardini, facendo scherzi, rubando cappelli, starnazzando e, in generale, rovinando a tutti la giornata.