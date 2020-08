Torchlight 3 arriva anche su Nintendo Switch

Durante l'Indie World è stato annunciato che il gioco di ruolo d'azione Torchlight 3, già disponibile per PC, uscirà anche su Nintendo Switch nell'autunno del 2020. Per chi non lo conoscesse diciamo che è il terzo capitolo di una serie di cloni di Diablo particolarmente riuscita e amata. Leggiamone la descrizione ufficiale:

È passato un secolo dagli eventi di Torchlight II, e l'Impero Ember è in declino. In Torchlight III, Novastraia è minacciata di nuovo da un'invasione e sta a te difenderla contro i Netherim e i loro alleati. Preparati e affronta la Frontiera per trovare fama, gloria e nuove avventure!

Viaggia nella Frontiera

Esplora le terre selvagge, forma un gruppo con gli amici, raccogli i materiali per creare oggetti o usa mappe magiche per entrare in dungeon sconosciuti! C'è sempre qualcosa da fare nella nuova Frontiera.

Costruisci e migliora il tuo Forte

È il momento di ricostruire, e questo include te! Goditi il tuo Forte, dove puoi migliorare l'equipaggiamento e ristrutturare l'edificio per mostrarlo ai tuoi amici e al mondo.

Colleziona equipaggiamento epico

Che si tratti di armatura, armi, tinture, ricette, nuclei di bracite o perfino nuovi compagni... c'è sempre qualcosa di nuovo da trovare mentre ti fai strada combattendo nei dungeon e affronti nemici pericolosi.

I compagni sono tornati

Combatti per la fama e la gloria con il tuo leale compagno! Aggiungi abilità ed equipaggialo con attrezzatura per renderlo più forte! Ogni specie ha una miriade di colori e stili, perciò assicurati di collezionarli tutti!

Crea il tuo eroe

Con quattro classi tra cui scegliere, i giocatori possono utilizzare meccaniche specifiche per ciascuna di esse per massimizzare il danno e le loro probabilità di sopravvivenza. Combina equipaggiamento epico, poteri delle Reliquie e abilità di classe per personalizzare il tuo stile di gioco.