Steam: Death Stranding, Control e altri giochi 505 Games sono in saldo

I giochi di 505 Games saranno in saldo su Steam fino all'8 settembre 2020. Prodotti come Death Stranding, Control, Indivisible, e Assetto Corsa Competizione hanno, solo per pochi giorni, fino all'85% di sconto.

Potete trovare la pagina Steam dedicata ai saldi di 505 Games a questo indirizzo.

Da giovedì 3 settembre alle ore 19:00 fino a martedì 8 settembre, sempre alle ore 19:00, i giocatori potranno ampliare la propria libreria Steam risparmiando fino all'85% su una selezione di giochi, espansioni, bundle e bonus pack pubblicati da 505 Games.

Gli utenti potranno accaparrarsi alcuni dei titoli più bramati ad una frazione del prezzo di listino. Per esempio il capolavoro di Hideo Kojima, Death Stranding, è scontato del 25% e include gratuitamente la colonna sonora. L'avventura action soprannaturale di Remedy Entertainment Control Ultimate Edition è scontata del 20%, mentre le gemme indie Indivisible e Bloodstained: Ritual of the Night sono scontate del 50%.

Ulteriori sconti Steam degni di nota sono:

Assetto Corsa Competizione - 50%

Portal Knights - 60%

Abzu - 50%

Total Tank Simulator - 33%

Re:Legend - 40%

Drift21 - 33%

Horace - 40%

Brothers - A Tale of Two Sons - 80%

Per un elenco dei giochi e dei prodotti 505 Games scontati temporaneamente, potete visitare la pagina Steam di 505 Games.

Trovato nulla di interessante?