iPhone 12, la data del nuovo keynote Apple svelata dall'evento per l'iPad gen. 8?

La data del nuovo keynote Apple, quello nel quale il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare l'iPhone 12, potrebbe essere stata svelata in maniera piuttosto curiosa durante l'evento di presentazione dell'iPad gen.8. In un'immagine, infatti, si vede qualcuno fissare un appuntamento per mercoledì 30 settembre 2020. Sarà in questa occasione che l'azienda della mela morsicata presenterà la sua nuova linea di smartphone?

Chiariamo subito, si tratta solo di supposizioni, ma non sarebbe la prima volta che un'azienda così grande si diverte a disseminare indizi che poi sta ai fan scoprire. Per esempio Microsoft aveva mostrato Xbox Series S alle spalle di Phil Spencer mesi prima dell'annuncio ufficiale. E in quel caso nessuno l'aveva notata.

Oggi, se fosse confermato, l'indizio era più facile da notare, ma solo pochi occhi di falco l'hanno scorto e sono riusciti a collegare le due cose. Ripetiamo, si tratta di un'ipotesi che, però, potrebbe essere suggestiva. Nell'immagine che vi abbiamo riportato qui sopra si vede una mano utilizzare i nuovi iPad gen. 8 per fissare un appuntamento in data 30 settembre 2020. Si tratta di una data scelta a caso? Si tratta di un mercoledì, un giorno della settimana non estraneo alle presentazioni dell'azienda di Cupertino. Nonostante i martedì le siano più congeniali.

Si tratterebbe anche di una data vicina al 6 e al 13 ottobre, ovvero i giorni che i più accreditati insider indicano come quelli scelti da Apple per mostrare i nuovi melafonini. Telefoni che, sempre secondo gli insider, dovrebbero ancora montare schermi a 60hz.

Troviamo, quindi, che l'ipotesi sia piuttosto affascinante e per certi versi plausibile. Per questo abbiamo deciso di riproporvela. Cosa ne pensate?

Nel frattempo, perché non date un'occhiata ai nuovi Apple Watch 6 e Apple Watch SE e agli iPad gen 8 e iPad Air 4?