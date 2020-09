Apple presente l'Apple Watch 6 e Apple Watch SE

All'interno della presentazione di oggi, Apple ha presentato due nuovi modelli di Apple Watch: l'Apple Watch 6 e l'Apple Watch SE. Il primo è la classica evoluzione della specie, con migliore schermo, più potenza di calcolo e nuove funzionalità. Apple Watch SE è invece una versione budget di questo device, meno all'avanguardia della sesta generazione di Apple watch, ma in grado di offrire tutte le funzionalità più importanti di questo orologio.

Andiamo a scoprire i due modelli nel dettaglio:

L'Apple Watch 6 è il più evoluto di sempre, con il display Retina always‑on, l'app ECG, le chiamate d'emergenza internazionali, il rilevamento cadute e la bussola integrata. Apple Watch 6 offrirà uno schermo 2,5 volte più luminoso che in passato, nuove facce intercambiabili e un cinturino dal design unico di diverse dimensioni chiamato Solo Loop.

L'app più importante, però, è quella di fitness che utilizzerà i nuovi sensori dell'orologio per monitorare al meglio il proprio stato di salute, come l'ossigenazione del sangue, la regolarità del ciclo o la salute dell'udito, ma anche comode funzioni come un reminder per lavarsi frequentemente le mani e la misurazione VO2Max.

Per tutti i genitori è stato pensato Family Setup, un'app in grado di aiutarvi a controllare i famigliari, le loro attività e la loro posizione.

Apple Watch 6 sarà disponibile a partire dal 18 settembre 2020 al costo di 439€. Qui potrete trovare tutte le informazioni utili.

Il modello Apple Watch SE, ed è la proposta "economica", dato che è mossa da un processore S5, a differenza dell'S6 di Series 6, e viene proposto anche in versione Cellular. Al suo interno avrà tutta una serie di sensori pensati per monitorare lo stato di salute e interfacciarsi con iPhone per analizzare l'andamento dell nostro stato di forma. Anche Apple Watch SE potrà contare sul nuovo cinturino Solo Loop. L'Apple Watch SE sarà disponibile a partire dal 18 settembre 2020. A questo indirizzo è possibile trovare tutte le novità.

Questi sono i nuovi prezzi di listino:



Apple Watch Series 6: da 439€

Apple Watch SE: da 309€

Apple Watch Series 3: 229€

Cosa ne pensate?