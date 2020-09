GameStopZing supervaluta PS4 e Xbox One nell'attesa di PlayStation 5 e Xbox Series X

Con l'iniziativa Gold Days, la catena GameStopZing supervaluta per un periodo limitato tutte le versioni di PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Andando presso uno dei negozi della catena con un modello dell'attuale generazione di console potremo ottenere un credito che potrà essere poi utilizzato per acquistare PlayStation 5 e Xbox Series X.

L'iniziativa è valida fino al 21 settembre 2020. Dopo quel giorno partiranno ufficialmente in tutto il mondo le prenotazioni di Xbox Series X e S e quindi le condizioni potrebbero cambiare. Innanzitutto vi segnaliamo l'indirizzo di GameStop.it al quale trovare tutte le informazioni utili.

La promozione sarà valida per tutti i possessori di GSZ+. Le console riportate dovranno essere integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto. La confezione originale della console non è necessaria.

In alcuni casi, oltretutto, il credito potrà essere consegnato anche in contanti. Ma per questa possibilità occorrerà andare nel negozio selezionato per ottenere maggiori dettagli.

La supervalutazione consentirà di ottenere sino a 230€ per Xbox One X, PS4 Pro e Nintendo Switch. Notevoli anche i 200 euro di valutazione di PS4 Slim e PS4. Xbox One S e Nintendo Switch Lite vengono valutati 100 euro, mentre l'originale Xbox One 70 euro. A questo indirizzo potrete trovare le tabelle coi prezzi delle console di attuale generazione, ma anche di quella precedente.

Come dicevamo il credito accumulato potrà essere speso immediatamente o conservato all'interno di una Gift Card, che poi potrà essere sfruttata quando verranno aperti i preorder di PS5 e Xbox Series X e S.

Ne approfitterete?