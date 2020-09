PS5 Showcase: Geoff Keighley è iper-eccitato per la conferenza di Sony di domani

Anche Geoff Keighley si sta facendo prendere dall'eccitazione. Il giornalista, che dovrebbe essere super partes visto che ha prestato il volto per eventi "bipartesan", non si è trattenuto e ha postato su Twitter un'immagine goliardica nella quale ricorda che mancano solo 24 ore allo showcase di PS5. In questa immagine (più precisamente una gif) si vede Jim Ryan (ovviamente ritoccato) ballare come un matto con una birra in mano di fronte a decine di persone.

Un messaggio simpatico, spontaneo, che serve a caricare in vista dell'appuntamento di domani. Il giorno nel quale Sony svelerà finalmente la data di lancio e il prezzo di PlayStation 5, consentendo così all'industria di mostrare finalmente quello che sta preparando per le nuove console.

Non sappiamo se questa felicità sia dovuta "semplicemente" al fatto che finalmente sapremo tutto sulla nuova console di Sony o perché Keighley, storicamente piuttosto vicino all'azienda di Ryan, sappia già qualcosa di quello che il colosso giapponese si accinge a presentare, ma non possiamo fare altro che condividere il sentimento col collega.

Nella speranza che questa volta le aspettative non vengano deluse, come successo troppe volte durante questa lunga ed estenuante estate del videogioco.

Cosa ne pensate? Sony sarà all'altezza di questo gravoso compito?