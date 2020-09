PS5, prezzo confermato da una foto rubata

Una confermato per l'ennesima volta quello che dovrebbe essere il prezzo di PS5: 499€ per la versione con lettore ottico, 399€ per la versione solo digitale.

Già ieri avevamo pubblicato una notizia su di una fuga di notizie proveniente dalla stessa catena, ma nel frattempo le due edizioni di PS5 hanno perso i loro simpatici nomignoli (Aurea ed Enigma) e sono diventate delle più prosaiche PS5 1 e PS5 2.

Da notare che l'immagine mostra anche i prezzi di listino di Xbox Series X e Xbox Series S, chiamate curiosamente Xbox One Serie X1 e Xbox One Serie X2, segno di una certa confusione in chi ha inserito le varie voci.

Naturalmente manca ancora la conferma di Sony, quindi non considerateli i prezzi definitivi. Certo è che il prezzo di PS5 sembra un serio contendente di Xbox Series S come uno dei segreti peggio tenuti dell'industria, visto che sta spuntando da ogni dove. Comunque sia ne sapremo di più durante l'evento di mercoledì 16 settembre, quando finalmente i misteri della console di nuova generazione di Sony dovrebbero essere risolti.