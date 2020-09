PS5: il nuovo spot è tutto sul superare i limiti, su di una barchetta fatiscente

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo spot di PS5, chiamato The Edge, incentrato sul concetto di superare i limiti... Pur avendo a disposizione soltanto una barchetta fatiscente, verrebbe da dire simpaticamente guardandolo. Lo spot è un tripudio di effetti speciali in cui un uomo si lancia oltre il confine del conosciuto portandosi dietro un'imponente flotta.

Da notare che nel video non si vede nulla della console o dei giochi. L'obiettivo, come spiegato da Eric Lempel di Sony a Variety, è quello di "evocare alcuni dei sentimenti suscitati da PS5".

Lempel: "Volevamo solo parlare di chi siamo come brand ed emozionare i nostri fan. Vogliamo mostrargli la strada verso l'ignoto... cosa si prova a raggiungere il limite e a oltrepassarlo."

Insomma, niente caratteristiche e niente giochi, ma solo tanta emozione a colpi di effetti speciali hollywoodiani. Alex Stedman di Variety gli ha però fatto notare come finora di giochi negli spot di PS5 se ne siano visti pochini. Lempel ha risposto che da qui in poi la campagna avrà un'impennata in tal senso e che si vedranno tantissimi giochi. Speriamo bene, anche se il prossimo evento è promettente in tal senso.