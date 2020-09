PS5: il prezzo svelato da un rivenditore spagnolo

Un rivenditore spagnolo, El Corte Inglés, potrebbe aver svelato il prezzo di PS5, sia dell'edizione con disco, sia di quella solo digitale. Rispettivamente si parla di 499€ e di 399€.

La scoperta è stata fatta scorrendo il catalogo della catena, dove appaiono due console misteriose, chiamate Aurea ed Enigma, con vicini i prezzi sopra riportati. Dato che ormai i prezzi di Xbox Series X e di Xbox Series S sono noti, è stato facile capire quali siano le console che si nascondono dietro i due suggestivi nomignoli.

Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, perché non c'è ancora niente di confermato. Del resto non è la prima indiscrezione che punta in questa direzione, quindi diciamo che possiamo già farci un'idea di quanto pagheremo per avere la console next-gen di Sony.

Per la conferma definitiva non resta che aspettare l'evento di presentazione ufficiale, che si terrà mercoledì 16 settembre a partire dalle 22.00, ora italiana.