Final Fantasy 16 potrebbe essere annunciato durante l'evento di PS5

Stando a una nuova indiscrezione, Square Enix potrebbe presentare Final Fantasy 16 durante l'evento in cui saranno probabilmente svelati prezzo e data d'uscita di PS5 (mercoledì 16 settembre a partire dalle 22.00, ora italiana).

Non è la prima volta che si parla di un annuncio di Final Fantasy 16 legato alla nuova console di Sony. La prima indiscrezione in merito era emersa a giugno per il primo evento di PS5, ma allora il publisher giapponese presentò soltanto il misterioso Project Athia (che secondo alcuni potrebbe essere proprio il titolo di lavorazione di Final Fantasy 16, ipotesi suggestiva ma non probabilissima).

Durante il nuovo evento di PS5 dovrebbero essere presentati diversi giochi, nonché dovrebbe essere svelata la line up di lancio della console. A far ritornare in auge Final Fantasy 16 è stato Shinji Hashimoto, che ha condiviso l'annuncio dell'evento. Hashimoto è una figura chiave delle serie Final Fantasy e Kingdom Hearts. Difficile aspettarsi un annuncio relativo al secondo franchise, vista la relativamente recente pubblicazione del terzo episodio, quindi molti hanno ragionato per sottrazione ottenendo come risultato il nuovo Final Fantasy.

Inoltre, in tanti danno ormai per assodato (anche se in realtà non c'è alcuna conferma in merito) che Final Fantasy 16 sia sviluppato dallo stesso team di Final Fantasy XIV, team che sul suo sito ufficiale ha pubblicato degli annunci di lavoro relativi a un nuovo, misterioso progetto, di cui è stato però mostrato un artwork:



Difficile dire se sia o meno Final Fantasy 16, ma molti vogliono crederci, quindi fino a conferma o smentita, perché non sperare?