PAX Digital: Sid Meier parla di DinoCiv e altre curiosità in un lungo panel

Durante un lungo intervento trasmesso in occasione del PAX Digital x EGX Digital, l'evento digitale che ha preso il posto delle omonime fiere, il leggendario Sid Meier ha parlato della sua carriera. È partito, ovviamente, dal suo gioco più celebre, Civilization, ma ha anche trattato argomenti più curiosi, come il mitologico DinoCiv e tanto altro ancora.

Tutti gli appassionati di videogiochi, quindi, dovrebbero dare un'occhiata al video postato ai piedi della notizia: avrete la possibilità di scoprire uno degli sviluppatori chiave di questa industria attraverso un dialogo divertente e informale.

In questo video il creatore di giochi quali Civilization, Pirates!, Railroad Tycoon, SimGolf ha chiacchierato di tutta la sua carriera, dagli albori di circa 40 anni fa fino ad oggi. Argomenti che saranno poi, ovviamente, approfonditi nel libro autobiografico "Sid Meier's Memoir!: A Life in Computer Games", ma che è anche bello sentire direttamente dalla voce del protagonista.

Particolarmente interessanti sono i passaggi nei quali Meier racconta che, all'uscita, Civilization 2 ha dovuto confrontarsi con colossi del calibro di Warcraft II, Myst, Command & Conquer e Duke Nukem 3D, tutti usciti nel 1998, o quando ha menzionato il progetto DinoCiv, un folle strategico che non ha mai visto la luce.

Il video è ovviamente in inglese ma, come da tradizione di YouTube, è possibile attivare i sottotitoli con persino la traduzione simultanea in italiano. Non garantiamo sui risultati, ma potrebbe dare una mano comprendere il discorso.

Cosa ve ne pare della vita del buon Sid?