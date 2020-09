GameStopZing: YokoiPro, la linea d'abbigliamento per gamer, è disponibile da oggi

La celebre catena GameStopZing ci informa che la nuova linea di abbigliamento chiamata YokoiPro, è disponibile a partire da oggi 14 settembre 2020 online e presso i 6 negozi "flagship" della catena. Questa linea di abbigliamento nata in Italia, infatti, è pensata per essere un ponte tra esports, performance e stile.

YokoiPro è il primo brand nato da un'idea di tre giovani imprenditori italiani e che si avvale di un concept di collezione ultra contemporaneo, progettato da designer olandesi di forte caratura nel segmento high-street.

GameStopZing ha creduto nel progetto, fatto di passione e competenza, ma soprattutto di accurato studio di comportamenti e posture dei gamer. Per questo motivo ha deciso di mettere in commercio la prima release esclusiva del brand. Cuore pulsante dell'iniziativa è la filosofia di YokoiPro, "Il controller sei TU", grazie alla quale non è stato realizzato un semplice capo d'abbigliamento ma un nuovo concetto di fare gaming.

Si tratta di un brand nato da gamers per i gamers, che si rivolge ad un mondo esplosivo e sempre più cruciale, fatto di passione, fede, miti ed agonismo, mettendo a disposizione una collezione culto e unica per quanto attiene ricerca e visione. Per questo motivo GameStopZing sarà il partner di questo progetto, con l'obiettivo di offrire alla sempre più numerosa platea dei gamers un'esperienza immersiva nel gioco a 360 gradi e proseguire la sfida per un servizio sempre più qualitativo, attento ai dettagli e alla cura del proprio cliente.

La collezione è stata creata trasferendo su carta la personalità, l'ambizione e la voglia di sfida che caratterizzano gli amanti del gaming, dall'appassionato al gamer più esigente, con un occhio particolare all'ambiente: tutti i capi, infatti sono stati realizzati con materiale 100% sostenibile certificato, ad impatto zero, quale risposta alla crescente attenzione all'ambiente che dobbiamo al nostro pianeta. La prima capsule collection è composta da 4 capi e 2 accessori.

In apertura due T-shirt "Sublime Tee" e "Core Tee" che mixano black e vibrant yellow, perfettamente ingegnerizzate per spingere al massimo le performance e dominare il gioco, stupende armature con cuciture piatte per limitare lo sfregamento, prodotte in tessuto assorbente e traspirante "climate" per evitare sbalzi di temperatura e cali di concentrazione.

Cuore della collezione la felpa "Vision Hoody" con un cappuccio over per limitare il disturbo sonoro e luminoso e generare un cono visivo focalizzato sullo schermo, dotata di una costruzione ergonomica con ampie tasche laterali, imbottiture per i gomiti e i polsi in un raso compression, per supportare le zone più sollecitate dal gioco. L'apertura per i pollici assicura la presa perfetta del controller per spingere le tue prestazioni al massimo.

I "Glide Jogger" sono gli sweat pants non ancora inventati, con tasche frontali e patch in tessuto sulle gambe per appoggiare i gomiti durante il gaming. Due accessori completano la proposta, una maschera scalda collo multi funzione e dei maxi guanti al braccio per una presa assoluta sul controller. YokoiPro si avvale della collaborazione con Nove25 che ha creato un anello in argento dedicato al progetto, un vero e proprio simbolo di appartenenza, un gioiello esclusivo che contiene un codice per entrare in una secret room, ottenere accesso a contenuti speciali, incontrare i gamers e designer professionisti. Da portare sul dito medio.

GameStopZing presenta così il brand che apre un nuovo scenario sia per il settore dell'abbigliamento tecnico e sportivo, sia per il futuro dei fashion trend, mai come oggi dettati dalla Generazione Z. La prima release di YokoiPro è disponibile in esclusiva da GameStopZing a partire da oggi 14 settembre 2020 nei 6 negozi principali della catena, ma potrà anche essere comodamente ricevuta a casa attraverso lo shopping online su www.gamestop.it.

Cosa ve ne pare?