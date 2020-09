Nintendo Switch è la console più venduta ad agosto nella storia degli USA

Ad agosto 2020, Nintendo Switch è stato non solo l'hardware da gioco più venduto in assoluto, surclassando Xbox One e PS4, ma ha segnato anche un record non da poco: è la console più venduta nella storia dell'industria videoludica USA durante questo mese.

Stando ai dati riportati da NPD Group, compagnia che da anni si occupa di analizzare il mercato videoludico a stelle e strisce, Nintendo Switch ha fatto meglio anche di Nintendo Wii, che aveva segnato il record nell'agosto del 2008.

Sempre parlando di record, ad agosto 2020 Nintendo Switch ha venduto il doppio delle unità di agosto 2019, mese comunque considerato positivo da Nintendo. Questi dati fanno ben capire come mai Nintendo stia aumentando a ritmi settimanali la produzione della sua console.

Ma quanto ha venduto effettivamente? Partendo dal dato dell'anno 2019, quando aveva venduto 241.000 unità, è facile calcolare che ne abbia vendute più di 482.000, unità più, unità meno.