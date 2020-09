Nintendo Switch, la domanda cresce: produzione aumentata di un altro 20%

Stando a quanto riportato dall'edizione giapponese di Bloomberg, Nintendo avrebbe aumentato la produzione di Nintendo Switch del 20%, per venire incontro alla domanda crescente.

Per l'anno fiscale corrente, che si chiuderà il 31 marzo 2021, la produzione di Nintendo Switch dovrebbe raggiungere quota 30 milioni di unità, un'enormità, considerando anche il fatto che solo a inizio agosto la produzione era stata fatta crescere a 25 milioni di unità. Evidentemente non è stato sufficiente e Nintendo ha dovuto vedere al rialzo le sue stime di vendita.

A far trapelare la notizia delle fonti vicine alla catena di produzione che si sta occupando di Nintendo Switch. La notizia non sorprende pensando al successo fatto registrare dalla console ibrida durante i lockdown da COVID-19. Diversi analisti ritengono che, nonostante l'arrivo di PS5 e Xbox Series X, Nintendo Switch sarà la console più venduta di Natale, grazie al suo prezzo più accessibile, in particolare quello di Nintendo Switch Lite, e alla sua affascinante line up di titoli. Staremo a vedere se sarà così. Intanto si continua a parlare insistentemente di un nuovo modello, previsto probabilmente per l'anno prossimo.