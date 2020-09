Xbox Series S: la fuga di notizie ha fatto infuriare i dipendenti di Microsoft

La fuga di notizie che ha portato all'annuncio prematuro di Xbox Series S con relativo prezzo e data d'uscita, non è piaciuta molto ai dipendenti di Microsoft, che non hanno mancato di far emergere la loro frustrazione online, ora che sono più liberi di parlare.

A dar voce al malcontento è stato in particolare il Program Manager Brad Rossetti, che non ha mancato di ricordare come certi annunci siano tenuti nascosti per moltissime ragioni e di come le fughe di notizie rischino sempre di rovinare il lavoro di centinaia di persone.

Rossetti: "Abbiamo provato in ogni modo a non far trapelare nulla. Gestire dei programmi globali è dura e la fughe di notizie sono così frustranti. Bravi, avete il vostro scoop, ma ci sono davvero tante ragioni per tenere un annuncio nascosto. Fine del rant, vado dalla mia famiglia."



We all tried so hard to not leak, running global programs is hard and the leak is so frustrating. Yeah great you got a scoop but so many better try hard to keep it under wraps for so many reasons. Rant off going to focus on family https://t.co/RyadC3Raki