Prince of Persia Remake potrebbe non arrivare su Nintendo Switch. Stiamo parlando del rifacimento della trilogia delle Sabbie del Tempo il cui annuncio viene ormai dato per certo durante l'Ubisoft Forward di domani 10 settembre.

Secondo il listino di un negozio, il gioco è previsto anche per Nintendo Switch, ma il veterano ZhugeEx, al secolo Daniel Ahmad, ha escluso completamente la cosa. Da notare che Ahmad non ha smentito la versione PS4 o l'annuncio, ma solo la versione Switch e la data d'uscita riportata dal negozio, troppo vicina e poco probabile, visto che andrebbe quasi a sovrapporsi con quella di Assassin's Creed Valhalla.

Molto più probabile, quindi, che Prince of Persia Remake esca nel 2021, magari anche per console di nuova generazione.

La mancanza di una versione Nintendo Switch di Prince of Persia Remake ci fa inoltre capire che si tratta di un progetto importante, decisamente più ampio di una semplice rimasterizzazione. Naturalmente queste sono tutte speculazioni. Per sapere qualcosa di più non resta che attendere l'Ubisoft Forward di domani.

Looks like at least one Ubisoft Switch game/port will be announced at the Ubisoft Forward event this week! source: https://t.co/nHoJkkbVFi pic.twitter.com/SUJqB6LEsB — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 8, 2020