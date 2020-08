Nintendo Switch Pro? Spunta un modello con nuovo SoC, memoria e scheda madre

Nintendo Switch Pro, o come possa essere chiamato il nuovo modello aggiornato ed evoluto della console Nintendo, torna al centro delle voci do corridoio perché una nuova versione di Nintendo Switch è stata sottoposta alla commissione federale per le comunicazioni americana (FCC), a quanto pare con nuovo SoC, nuova memoria e modifiche alla scheda madre.

I documenti presentati all'FCC sembrano indicare la prossima immissione sul mercato di questa console, che viene comunque identificata come Nintendo Switch ma caratterizzata da alcune variazioni, in particolare: