Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition, il trailer di lancio per PS4, Switch e mobile

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di lancio di Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition, il rifacimento del classico per Game Cube in arrivo su PS4, Nintendo Switch, Android e iOS.

In Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition, gli avventurieri possono intraprendere un'incantevole avventura da soli o con gli amici tramite il multiplayer online con funzionalità di cross-play. Sono incluse una serie di funzionalità nuove e aggiornate come una grafica rinnovata, una colonna sonora composta di recente, dungeon ad alta difficoltà, una nuova funzionalità della modalità Mimic e altro ancora. Peccato per la mancanza del multiplayer offline.

I giocatori possono anche provare il gioco gratuitamente da oggi con l'uscita di Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition Lite, che fornisce l'accesso ai primi tre dungeon sia in single player che in multiplayer online con funzionalità cross-play. Inoltre, i giocatori che acquistano il gioco completo potranno ospitare sessioni multiplayer con i giocatori che utilizzano Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition Lite, quindi un gruppo completo di un massimo di quattro caravan può giocare fino a 13 dungeon nell'avventura fantasy insieme a una copia del gioco completo. I dati di salvataggio possono essere trasferiti da Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition Lite al gioco completo, permettendo ai giocatori di continuare senza problemi i loro progressi nella magica avventura fantasy.

Per i giocatori di Final Fantasy: Crystal Chronicles che non vedono l'ora di rivivere i loro ricordi, è anche possibile acquistare nuovi contenuti scaricabili che consentiranno ai personaggi di assumere l'aspetto dei classici personaggi della serie Final Fantasy: Crystal Chronicle tramite la nuova modalità Mimic del gioco, come Layle (Final Fantasy: Crystal Chronicles: The Crystal Bearers), Leo (Final Fantasy: Crystal Chronicles: My Life as a King), Sherlotta (Final Fantasy: Crystal Chronicles: Echoes of Time) e molti altri. Inoltre, sono disponibili pacchetti di armi speciali per consentire agli avventurieri di affrontare la loro avventura con stile.

Lo giocherete?