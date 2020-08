Nintendo Switch Pro nel 2021 con grafica a 4K, per Bloomberg il rumor è fondato

Nintendo Switch vedrà l'uscita nel 2021 di un modello Pro con grafica a 4K e altri miglioramenti tecnici? Bloomberg si è unita al coro dei media secondo cui il rumor sarebbe fondato.

La notizia di un nuovo modello di Nintendo Switch annunciato nel 2021, emersa ieri, proviene da una serie di fonti appartenenti alla catena produttiva della console ibrida giapponese.

La testata americana non si chiede se le voci siano vere o false, quanto piuttosto che tipo di strategia verrà adottata per l'occasione da Nintendo. Insomma, l'avvento di un nuovo Switch viene dato per certo.

Resta da capire, secondo Bloomberg, se questo ipotetico Nintendo Switch Pro manterrà la piena compatibilità con l'attuale piattaforma oppure, come fatto con scarso successo ai tempi del New Nintendo 3DS, ci saranno esclusive in grado di girare unicamente sul nuovo hardware.

Ad ogni modo, è ancora presto per parlarne: eventuali conferme o smentite da parte di Nintendo si faranno certamente attendere, visto che il progetto dovrebbe concretizzarsi nel corso del prossimo anno.