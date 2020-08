Nintendo Switch, un nuovo modello annunciato nel 2021, secondo un rumor

Stando a una nuova indiscrezione, Nintendo annuncerà un nuovo modello di Nintendo Switch nel 2021, poco prima della chiusura dell'anno fiscale corrente (quindi prima del 31 marzo 2021). A riportarlo è stata una pubblicazione taiwanese, Economic Daily, che ha raccolto la voce da fonti interne alla catena produttiva di Nintendo Switch, sita proprio a Taiwan.

Stando a quanto si è appreso, la nuova Nintendo Switch dovrebbe avere delle caratteristiche inedite e una qualità dell'immagine migliore. Alcuni componenti dovrebbero essere forniti da Macronix, PixArt e Weltrend, tre compagnie site a Taiwan che sono entrate di fresco nella produzione del modello aggiornato.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute cautele, perché non c'è niente di confermato. D'altro canto chi ne sarebbe stupito? Nintendo ha spesso lanciato sul mercato edizioni aggiornate delle sue console (basti pensare al New Nintendo 3DS) per differenziare l'offerta e rimanere competitiva.

Attualmente Nintendo Switch stessa è offerta in due versioni: quella standard e quella Lite, con quest'ultima che comprende solo la modalità portatile. Comunque sia da qui al 2021 c'è ancora parecchio tempo, quindi non ci resta che aspettare per saperne di più. Intanto alcuni analisti prevedono che Switch sarà la console più venduta di Natale, nonostante l'arrivo della next-gen.