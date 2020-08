No Straight Roads in uscita domani, ecco il trailer di lancio su PC, PS4 e Xbox One

No Straight Roads sarà disponibile a partire da domani, 25 agosto, su PC (via Epic Games Store), PS4 e Xbox One, con la versione Nintendo Switch in arrivo il 15 settembre.

A diversi mesi di distanza dal nostro primo provato di No Straight Roads, ecco dunque lo spettacolare trailer di lancio del gioco, che ci introduce alla peculiare ambientazione e ai suoi personaggi.

Scopri il mondo di Vinyl City, incontra personaggi iconici e guida la rivoluzione contro l'impero della musica EDM. Rockeggia in solitaria nella frenetica campagna per giocatore singolo o collabora con gli amici nel co-op da divano.

Domina ritmatissimi scontri in terza persona nei panni di Mayday e Zuke, membri dell'indie rock band Bunk Bed Junction, ciascuno con armi e attacchi unici basati sulla musica.

Fai risorgere il rock sconfiggendo stelle di diversi generi musicali, tra cui una boy band, un DJ di fama mondiale e un piccolo prodigio del piano.

Battiti per il tuo diritto a fare rock! Impara nuove mosse pazzesche, potenzia le tue abilità e usa il potere della musica per trasformare oggetti da concerto in armi.