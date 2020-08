PS5 in vendita con prezzi di tutte le edizioni e periodo di uscita su Ebay, ma c'è il trucco

Un negozio Ebay spagnolo, tal tintasytonerstyt, ha messo in vendita PS5 nelle sue due edizioni conosciute: con lettore ottico e solo digitale, indicandone anche il prezzo e il periodo di uscita: 499€ per la prima, 449€ per la seconda, entrambe lanciate tra il 9 e il 22 ottobre.

Visti i più di 13.000 feedback, il 99% dei quali positivi, in molti hanno pensato a un'inserzione legittima e non alle mezze truffe legate a PS5 che stanno facendo altri negozi sempre su Ebay (e non solo). Il trucco, in verità, c'è anche qui e per rendersene conto basta guardare le spese di spedizione, che ammontano in entrambi i casi a 299,95€.

Considerando che il negozio è sito in Spagna, una cifra del genere non ha davvero senso nemmeno per una spedizione in italia. Inoltre, se le sommiamo ai prezzi, otteniamo più o meno quanto stanno chiedendo altri negozi Ebay per prenotare la console.

E il periodo di uscita? Facile che sia stato messo a caso seguendo qualche rumor (come i prezzi, del resto). In fondo se anche arrivasse più tardi il negozio non riceverebbe alcun danno dal non poter spedire un prodotto non ancora disponibile. Tutto questo per dirvi di non segnalarci più queste inserzioni, perché non ne vale davvero la pena (ne rimuoviamo anche i link).