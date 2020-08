Remnant: From the Ashes - Subject 2923, la recensione del DLC

Una vera espansione con nuovi mondi ed una trama inedita. La recensione di Remnant: From the Ashes - Subject 2923

La recensione di Remnant: From the Ashes - Subject 2923 è qui, e probabilmente vi ha già costretti a rimettere le mani sui cuori di drago e sulle armi così faticosamente potenziante. Un anno fa gli sviluppatori di Gunfire Games tiravano fuori dal cilindro quel gioiellino di Remnant: From the Ashes, sparatutto in terza persona brutale e appagante, attorno al quale nel giro di un anno è venuto a crearsi un folto gruppo di estimatori. Perché torniamo a parlarvene? Perché non è finita. Remnant è ora disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store ancora per qualche giorno, e intanto il team di sviluppo ha reso disponibile Remnant: From the Ashes - Subject 2923, un DLC che è in realtà una vera e propria espansione. Qualcosa di molto più ambizioso di Swamp of Corsus (il primo DLC) e che addirittura riprende la trama laddove si era conclusa.

La trama: dove eravamo rimasti? Remnant: From the Ashes - Subject 2923 propone al giocatore una storia a parte e tutta nuova, per accedere alla quale dovrete interagire con la pietra rossa del Ward e avviare una nuova campagna specifica; ovviamente porterete con voi tutte le armi, i pezzi di equipaggiamento, i consumabili e i tratti acquisiti fino a quel momento. Si tratta di un'occasione che sicuramente verrà apprezzata dai giocatori: difatti la trama di Remnant: From the Ashes - Subject 2923 porta avanti quanto visto nella narrazione principale del gioco base. Il protagonista aveva viaggiato attraverso vari mondi, fino a sfidare Il Sognatore e poi l'Incubo. La minaccia legata ai Root però, e sorprendentemente, non è terminata: continuano ad invadere la dimensione degli esseri umani, seminando corruzione e distruzione. Rieccoci allora in marcia, questa volta verso il Ward Prime, dove tutto è iniziato, dove gli scienziati ebbero il primo contatto con la civiltà aliena, prima ancora che il Guardiano della Terra (il Drago) fosse sconfitto dalla corruzione. La nuova campagna, attraverso un buon numero di ore, guiderà il protagonista attraverso nuove aree della Terra, un nuovo Ward (il Ward Prime) e il nuovo mondo alieno di Reisum dominato dal bioma glaciale. Va da sé che la narrazione intende svelare importanti retroscena: la narrazione di Remnant è sempre stata piuttosto criptica, e molte domande erano rimaste senza risposta. Buona parte di esse la troverà proprio all'interno del Ward Prime, dove tra l'altro verrà anche proposto un nuovo approccio al gameplay, particolarmente fresco: aprire le varie stanze, sfuggendo ai nemici invulnerabili, richiederà tattiche stealth e la soluzione di alcuni puzzle elementari. Le sessioni in cui si dovrà mettere mani alle armi a tutto spiano, prima e dopo, ovviamente non mancheranno.

Nuovi mondi, nuovi nemici Remnant: From the Ashes - Subject 2923 introduce nuovi mondi, livelli e nemici che potranno essere affrontati o in modo lineare tramite la narrazione principale oppure liberamente tramite una delle altre modalità di gioco presenti (come Sopravvivenza e Avventura). Il primo dei nuovi ambienti coincide con una zona terrestre rurale completamente immersa nella foschia notturna: punteggiata di casolari abbandonati e di campi lasciati a se stessi, qui verrete attaccati immediatamente dai Root e da nuove creature, sorta di ratti antropomorfi dotati di armi letali. Un nuovo livello molto interessante è anche il Ward Prime, in virtù delle novità legate al gameplay e all'approccio stealth di cui vi abbiamo parlato; anche qui vengono introdotte nuove tipologie di nemici, alcuni volanti e altri simili a dei cervi violacei. Ward Prime è ricco di collezionabili e registrazioni, che arricchiscono il contesto narrativo di Remnant: From the Ashes; ed è anche un punto di snodo fondamentale per approdare a Reisum. Proprio Reisum rappresenta probabilmente il contenuto più corposo di Remnant: From the Ashes - Subject 2923: un pianeta tutto nuovo, col suo bioma, i suoi nemici, i suoi boss (generati proceduralmente, dunque dovrete tornarci più volte per batterli tutti), e nuove armi / pezzi di equipaggiamento da aggiungere alla vostra collezione. Il freddo è un problema in più per l'eroe, che può finire assiderato in seguito ai colpi degli sciamani del ghiaccio; e i barili disseminati per la mappa possono essere sfruttati da voi o dai nemici come potenti esplosivi. Non azzardatevi ad eseguire una capriola verso di loro, perché perderete moltissima vita e andrete in fiamme. Tutti i contenuti di cui vi abbiamo parlato, conditi naturalmente da altre sorprese che per essere ottenute o trovate vi richiederanno di giocare e ri-giocare il DLC, vengono proposti infine dagli sviluppatori di Gunfire Games al prezzo davvero onesto di 9,99 euro.