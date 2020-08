The Lord of the Rings: Gollum, il teaser trailer ufficiale da Daedalic Entertainment

The Lord of the Rings: Gollum si mostra finalmente con il primo teaser trailer ufficiale, pubblicato da Daedalic Entertainment per fornirci un primo assaggio delle atmosfera della sua nuova avventura.

Apparentemente scongiurato il rischio cancellazione per i guai finanziari del team di sviluppo, The Lord of the Rings: Gollum racconterà una storia che ha per protagonista appunto Gollum, il personaggio creato da J.R.R. Tolkien e introdotto per la prima volta ne Lo Hobbit.

Caratterizzato da meccaniche action adventure, il gioco fornirà un'interpretazione per molti versi nuova dell'immaginario creato dallo scrittore inglese, che ha entusiasmato generazioni di appassionati.

The Lord of the Rings: Gollum fa infatti riferimento ai romanzi di Tolkien piuttosto che alla saga filmica diretta da Peter Jackson: un fattore che influenzerà senz'altro la caratterizzazione del mondo e dei suoi personaggi.

Il titolo sarà disponibile nel corso del 2021 sulle piattaforme di attuale e prossima generazione, dunque PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.