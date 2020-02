Lord of the Rings: Gollum a rischio cancellazione per i guai finanziari di Daedalic Entertainment

The Lord of the Rings: Gollum è a rischio cancellazione a causa dei guai finanziari di Daedalic Entertainment. Annunciato per PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PS5 e Xbox Series X, il gioco potrebbe non vedere mai la luce. Purtroppo è proprio il dissesto di Daedalic a metterne in discussione lo sviluppo.



Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del fatto che praticamente nessuno ha acquistato ad A Year of Rain e che quindi Daedalic ha deciso di chiuderlo. Le dimensioni del fallimento del gioco sono più gravi di quanto si possa pensare, visto che si parla di appena 5.000 copie vendute, a fronte di un investimento milionario. Le scarse vendite hanno creato un grosso buco nei bilanci della società, buco che non è sfuggito alla compagnia Bastei Lübbe, che possiede il 51% di Daedalic, corsa subito ai ripari.



Stando all'ultimo resoconto finanziario di Bastei Lübbe, Daedalic è in perdita per una cifra che va dai 12 ai 14 milioni di euro, troppi per un publisher dedito da sempre a progetti minori quanto coraggiosi come la serie Deponia o i The Whispered World. Evidentemente passare dallo sviluppare giochi narrativi a un RTS puro con mire nell'esport non gli ha fatto bene.



Il problema è che Bastei Lübbe non considera più sostenibile il vecchio modello di business di Daedalic e quindi vuole ristrutturarla e riposizionarla sul mercato, anche perché ha parlato apertamente di una situazione finanziaria critica con i capitali per nuovi investimenti quasi esauriti. A farne le spese saranno tutti i progetti del publisher, tra i quali probabilmente anche The Lord of the Rings: Gollum, il cui futuro appare quantomai incerto, appartenendo il gioco proprio alla vecchia filosofia di Daedalic.



