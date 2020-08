PS5: il controller DualSense può riconoscere chi lo sta utilizzando, dice un brevetto

Il controller DualSense di PS5 può riconoscere chi lo sta utilizzando grazie ai propri sensori, secondo quanto riportato in un brevetto depositato da Sony alcuni giorni fa.

Stando a queste informazioni, la tecnologia a disposizione del controller DualSense consentirebbe al dispositivo di sfruttare il giroscopio, l'accelerometro e altri input per ottenere dati telemetrici di posizione e movimento atti a riconoscere l'utente che lo impugna.

Il sistema, per come viene descritto nel brevetto, consentirebbe così al DualSense di accettare o eventualmente rifiutare l'utente in questione, gestendo in automatico l'accesso al relativo profilo nel momento in cui impugna il controller.

La cosa interessante è che la tecnologia di cui parliamo non è strettamente legata al DualSense e potrebbe dunque essere impiegata anche con altri dispositivi prodotti da Sony per PlayStation 5, come controller di movimento, visori VR e così via.

Detto questo, vale la solita regola di tutti i brevetti: il fatto che l'azienda giapponese abbia registrato legalmente questa soluzione non indica un effettivo utilizzo sulla nuova console.