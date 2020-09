One Piece, Nefertari Vivi nel cosplay di carbiekat

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema manga e anime: oggi mercoledì 9 settembre 2020 vogliamo proporvi qualcosa di differente, un soggetto finora trascurato in questa piccola rubrica mattutina. Una volta tanto, a qualcuno è venuto in mente di impersonare Nefertari Vivi di One Piece.

Vi ricordate di Vivi (o Bibi nella traduzione italiana)? Era la ragazza dai capelli azzurri, legittima principessa ed erede al trono del regno di Alabasta. Rufy Cappello di Paglia e la sua ciurma la aiutarono contro Crocodile della Flotta dei Sette, così da porre fine anche alla guerra civile del regno.

Da allora di tanto in tanto il manga di One Piece è tornato a mostrare l'attività di Vivi; la cosplayer carbiekat le ha dedicato il suo ultimo costume, cercando anche di riprodurre un contesto credibile. Sullo sfondo noterete dunque il palazzo di Alubarna. Magari non sarà il cosplay migliore che abbiate visto in vita vostra, tuttavia l'impegno e l'attenzione mostrati verso questo personaggio vanno premiati.

Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay di Vivi di One Piece, fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento, su Instagram è già a quota 1500 mi piace;