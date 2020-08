Dragon Ball Z, Androide C18 torna nel cosplay di heyitsxen

C'è un nuovo cosplay degno di nota dedicato all'Androide C18 di Dragon Ball Z, in circolazione: diffusosi su Instagram negli scorsi giorni, ha già ottenuto qualcosa come quasi 11.000 mi piace. Per questo e altri motivi, legati alla sua qualità, abbiamo deciso di proporvelo nella mattinata di oggi, giovedì 13 agosto 2020.

A realizzare questo cosplay dell'Androide C18 di Dragon Ball Z è stata la cosplayer heyitsxen: è la prima volta che proponiamo un suo lavoro, ma ne vale davvero la pena. Il personaggio in questione è il suo preferito, e lo si vede facilmente dalla cura con cui ha realizzato il vestito e gli accessori, nonché curato trucco e capigliatura. Anche l'interpretazione è adatta ad Androide C18, benché la cosplayer abbia optato per un atteggiamento lontano da quello bellicoso del personaggio in questione.

Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay di Androide C18 di Dragon Ball Z, che potrete così commentare nell'apposita sezione in calce all'articolo. Ma è opportuno ricordarvi, prima di salutarci, che il manga di Dragon Ball Super prosegue con nuove pubblicazioni a cadenza mensile; inoltre sulle nostre pagine potrete trovare anche altri cosplay a tema manga e anime: