eBay e Xiaomi: buono sconto del 15% sull'acquisto di tanti prodotti, ecco il codice

eBay ha deciso di festeggiare il compleanno di Xiaomi, nonostante il periodo dell'anno in cui moltissimi italiani partono per le vacanze. In questo rapido articolo vi parleremo del buono sconto speciale del 15%, dei dettagli dell'iniziativa, vi forniremo insomma tutte le informazioni che dovete conoscere.

eBay ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un codice promozionale, un buono sconto del 15% valido sull'acquisto di tantissimi prodotti Xiaomi sul celebre portale dedicato all'e-commerce. Vi consigliamo, in particolare, di dare un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa; bisogna anche ricordare che il risparmio massimo ottenibile sul singolo acquisto è di 50 euro. Il codice da usare per avere diritto allo sconto è PXIAOMIT15.

La procedura da seguire è invece quella riportata nel pratico elenco che segue:

Aggiungere nel carrello uno o più prodotti idonei

Inserire il codice coupon nel campo dedicato prima di effettuare il pagamento

Ottenere lo sconto

Concludere l'operazione con il pagamento (PayPal, Carta di Credito, Carta di Debito)