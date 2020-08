Multiplayer Risponde torna oggi in diretta alle 16.00, naturalmente su Twitch: fate le vostre domande!

Oggi alle 16:00 ci sarà un evento straordinario e decisamente unico, di cui la razza umana parlerà per gli anni a venire. Se non avete modo di partecipare, potete ripiegare sul Multiplayer Risponde, che si terrà alla stessa ora e dimostrerà per l'ennesima volta che le cose inutili non vanno mai in vacanza. Come sempre Vincenzo Lettera risponderà a tutte le vostre domande: cominciate a scriverle nei commenti!

Tra gli argomenti caldi degli ultimi giorni c'è sicuramente il rinvio di Halo Infinite, che apre molte questioni sul lancio di Xbox Series X, comunque confermato per novembre. Quanto peserà l'assenza di un gioco così importante sulle vendite della console? Altro tema di cui potreste parlare è quello delle creme solari, che va fortissimo di questi tempi: meglio una protezione blanda o una più forte?

In effetti il mondo dei videogiochi è un po' sonnecchiante in questo periodo, nonostante l'imminente arrivo delle console di nuova generazione, quindi di argomenti non ce ne sono moltissimi. Volendo potete sfruttare il Multiplayer Risponde come una posta del cuore, chiedendo a Vincenzo come rimorchiare la ragazza, o il ragazzo, che vi piace, o come mollarvi con la tipa, o con il tipo, che non ne vuole sapere di lasciarvi del tempo libero per giocare a Fall Guys. E la depilazione pubica? Non gliela vogliamo fare a Vincenzo una domanda sulla depilazione pubica?

Gli argomenti non mancano, insomma, basta avere abbastanza fantasia per trovarli.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!