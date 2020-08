Telegram, videochiamate in arrivo su Android: i dettagli dalla beta

Sembra che le videochiamate siano finalmente in arrivo su Telegram, una delle piattaforme di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo assieme a WhatsApp. Parliamo naturalmente della versione Android dell'app, dato che su iOS sono presenti dalla fine di giugno 2020.

Per il momento le videochiamate di Telegram su Android sono disponibili nella nuova beta (la 7.0), non servono neppure procedimenti di attivazione di sorta per poterle utilizzare. Ciò che importa, tuttavia, è che anche il ricevente / destinatario della videochiamata disponga della nuova beta di Telegram per Android, altrimenti non potrà riceverla affatto; dopo l'arrivo dei video del profilo, questa è la più recente novità degna di nota, come comprenderete.

La presenza delle videochiamate sulla versione di Telegram per Android permette di conoscere meglio la gestione della nuova interfaccia, che sembra difatti differente da quella iOS. Saranno presenti quattro pulsanti: il primo per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore, e viceversa; il secondo per attivare o disattivare il video; il terzo per silenziare il microfono; poi ancora un quarto per terminare la videochiamata.

Niente Picture In Picture per il momento, ma non si può avere tutto sin da subito; resta piuttosto ignota la data di lancio della funzionalità per la versione standard dell'app di Telegram, ma vi terremo aggiornati. Ricordiamo, prima di salutarci, che il canale di Multiplayer.it vi aspetta sulla celebre app di messaggistica.