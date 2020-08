Fall Guys, Tfue: "è il gioco più frustrante al quale abbia mai giocato"

Nessuno può sottrarsi al fascino del videogioco del momento. E il videogioco del momento - per ora - è Fall Guys: Ultimate Knockout, realizzato da Mediatonic e pubblicato da Devolver Digital. Nulla di cui stupirsi se è cominciata la corsa allo streaming: anche Tfue ha provato a goderselo, ma apparentemente senza riuscirci troppo.

Tfue è uno degli streamer più... particolari del settore. Non possiede una simpatia proverbiale, anche a detta dei suoi stessi fan, e di certo le cose "non te le manda a dire". Dopo alcune sessioni su Fall Guys: Ultimate Knockout ha pubblicato su Twitter il seguente messaggio, che trovate anche in calce all'articolo: "Fall Guys è il gioco più frustrante al quale io abbia mai giocato". Perentorio e letale.

Attualmente sembra che quello di Tfue sia l'unico parere davvero critico rivolto a Fall Guys: gli altri streamer, incluso Dr Disrespect, sembrano aver apprezzato parecchio la produzione di Mediatonic. Ciò non significa che quest'ultima sia perfetta o che debba piacere a tutti, sia chiaro. Tuttavia il post di Tfue ha ricevuto, oltre ai circa 40.000 mi piace, anche più di 500 commenti: la maggior parte di questi ultimi è stata scritta in difesa del titolo.

Voi, invece, state giocando a Fall Guys? Vi divertite o lo trovate frustrante? Ricordate che sulle nostre pagine è disponibile già da un po' la sua recensione.

Fall guys is the most frustrating game I've ever played — Tfue (@TTfue) August 12, 2020