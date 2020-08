Stando a Phil Spencer, Xbox Series X sarà silenziosa come Xbox One. Difficile non credergli, visto che le console di Microsoft sono sempre state ottime dal punto di vista della dissipazione del calore e della rumorosità, in particolare nell'ultima generazione.

Il capo della divisione Xbox ha parlato della questione, evidentemente cara a molti videogiocatori, durante l'Animal Talking Twitch show di Gary Whitta, sostanzialmente un talk show che si tiene dentro Animal Crossing: New Horizons.

La settimana scorsa Spencer ha ricevuto un'unità di Xbox Series X completa di packaging: "L'ho portata a casa e l'ho aperta. Voglio avere la stessa esperienza che avranno le persone nelle loro case. Ho messe le batterie nel controller facendo tutto allo stesso modo di qualcuno che l'avesse acquistata in negozio."

Quindi Spencer ha iniziato a parlare della questione rumorosità, che considera fondamentale: "Parlando di GPU e CPU, queste console sono essenzialmente dei potenti computer. Ho chiesto una grossa ventola che potesse girare più lentamente così da non far rumore. Volevo una console silenziosissima. Mi piace ciò che abbiamo fatto con Xbox One X, quindi ci siamo concentrati sull'avere una console altrettanto silenziosa." Sostanzialmente l'intero design di Xbox Series X è stato pensato per limitare la rumorosità, pur dando una maggiore potenza ai giocatori rispetto ai modelli della generazione attuale.

Nel corso dell'intervista, Spencer ha anche parlato di PS5, affermando di averne apprezzato il design. Secondo lui i progettisti di Sony hanno affrontato delle sfide diverse rispetto a quelli di Xbox Series X, perché le frequenze dei singoli clock della console sono più alte e richiedono quindi un diverso sistema di raffreddamento. Comunque sia ritiene che il loro obiettivo sia stato lo stesso di Microsoft, ossia avere una console più silenziosa... non difficile quanto auspicabile, pensando al rumore che fanno PS4 e PS4 Pro.