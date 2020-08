Xbox Series X: il rinvio di Halo Infinite non cambia i piani per il lancio, incentrati sull'Xbox Game Pass

Secondo Phil Spencer, il rinvio di Halo Infinite non ha modificato i piani per il lancio di Xbox Series X, che a quanto pare è legato a doppia mandata alle novità non ancora annunciate dell'Xbox Game Pass.

Il capo della divisione Xbox ha toccato l'argomento durante l'Animal Talking Twitch show di Gary Whitta, sostanzialmente un talk show che si svolge dentro Animal Crossing: New Horizons.

Stando alle sue parole, i recenti eventi Xbox hanno fatto crescere la rilevanza del Game Pass: "I nostri investimenti nel Game Pass e nel suo portfolio continuano a essere forti. Abbiamo degli altri annunci grandiosi da fare su cose che arriveranno nel Game Pass."

Senza svelare nulla nel dettaglio, Spencer ha anche aggiunto: "Francamente non ci saranno grosse modifiche a ciò che faremo al lancio della console, perché ne sentirete un gran parlare, come sentirete molto parlare del Game Pass e di come crediamo che queste due cose insieme rappresentino un'offerta di grande valore per i videogiocatori che vogliono entrare nella nuova generazione."

Che sia l'Xbox Game Pass l'arma segreta di Microsoft per il lancio di Xbox Series X? Staremo a vedere. Intanto vi ricordiamo che la console arriverà sul mercato a novembre 2020, in data ancor da destinarsi.