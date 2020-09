Crusader Kings 3: un giocatore ha mangiato il Papa, letteralmente

Un giocatore di Crusader Kings 3 è riuscito a mangiare il Papa... letteralmente. L'ultimo capolavoro strategico di Paradox offre un sistema di gioco ultra versatile che consente di giocare davvero come si vuole, perseguendo degli obiettivi personali, per quanto abietti.

Il giocatore Zak7062 ha raccontato di aver conquistato tutti i siti sacri, fermato tre diverse Crociate e riformato la religione nordica introducendo il cannibalismo rituale. Tutto questo solo per poter mangiare il Santo Padre di turno.

Letta la storia su Reddit, Christopher Livingston di PC Gamer ha deciso di intervistare il nostro eroe del giorno per chiedergli i dettagli della sua impresa. Zak ha iniziato la sua partita nei panni di Halfdan 'Whiteshirt,' Jarl of Jorvik, con l'obiettivo iniziale di riformare la religione nordica, soprattutto per vedere quali opzioni in più di Crusader Kings II gli offrisse Crusader Kings III. Solo allora ha scoperto la presenza del cannibalismo rituale. Dato che uno dei suoi obiettivi preferiti del secondo capitolo era quello di sacrificare i capi religiosi, ha capito subito quale fosse il suo destino: mangiare il Papa.

Per farcela ha giocato quindici ore, per 100 anni di gioco, conquistando territori, dando in sposa le sue figlie ai capi delle religioni pagane, così da fermare più volte i tentativi del Papa di fermarlo e, infine, ha distrutto la religione cattolica arrivando a conquistare Roma, ma non prima di aver sbloccato la possibilità di mangiare i suoi avversari. Il suo piatto è stato quindi riempito da Papa Gregorio VI. Mangiarlo non gli è costato nulla in termini di sanità mentale o di reputazione, perché a quel punto aveva costruito il suo intero dominio intorno a quel singolo atto. Anzi, pare che sia stata un'ottima cura per lo stress dello Jarl. Peccato che dopo si sia ammalato e sia quasi morto. Punizione divina? Oppure i troppi bagordi in Vaticano avevano rovinato la carne del Papa? Chi può dirlo.

Se volete più informazioni su questo mastodontico gioco, leggete la nostra recensione di Crusader Kings 3.