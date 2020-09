Android 11, su Google Pixel già disponibili i suggerimenti per app e chat

Sono questi i giorni di Android 11, che nel momento in cui scriviamo è attualmente in distribuzione su alcuni smartphone. Rientrano tra questi ultimi naturalmente i Google Pixel di Mountain View: anzi, proprio sui Google Pixel sono disponibili in anticipo alcune funzionalità inedite e molto interessanti.

Le funzioni di cui stiamo parlarvi sono ora disponibili in anticipo sui Google Pixel, e poi arriveranno pian piano anche sugli altri smartphone compatibili con Android 11. Tanto per cominciare il sistema operativo di Google provvederà ora a fornire all'utente alcuni suggerimenti per le app, in base alle proprie abitudini giornaliere: che si tratti di applicazioni già disponibili sullo smartphone o di altre che potrà facilmente mettere in download, serviranno a semplificare e ottimizzare ancora di più la sua esperienza con il dispositivo.

Android 11 su Google Pixel fornisce già, inoltre, suggerimenti per le chat: si tratta delle risposte rapide (e preimpostate) che consentiranno di rispondere ai messaggi dei propri amici ancora più velocemente. Proprio ai messaggi Android 11 garantirà moltissimo spazio, con l'introduzione delle cosiddette bubbles e nuovi menù nello spazio principale; l'idea è che lo smartphone Android sia pensato principalmente proprio per comunicare con gli altri.

Avete già messo in download Android 11 sul vostro smartphone Android?