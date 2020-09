One Piece, Nami prende vita nei cosplay di ladyschala e yumemi_fortune

Cosa c'è di meglio di un cosplay dedicato a Nami? Ma è facile: due cosplay dedicati a Nami. Ecco allora che oggi lunedì 7 settembre 2020 comincerete per bene la giornata, proprio con il personaggio in questione di One Piece.

Entrambi i costumi, realizzati da due differenti cosplayer, rendono onore ad uno dei personaggi femminili più amati dai fan dell'opera di EIichiro Oda, manga o anime che sia. Accessori utilizzati, parrucche, vestiti e interpretazione ci sono sembrati notevoli, in senso positivo; se poi a One Piece preferite Dragon Ball Z, allora dovreste optare per il cosplay di Androide C18 che vi abbiamo proposto qualche tempo fa.

Potrete commentare i cosplay di oggi poco più avanti, nell'apposita sezione dell'articolo. Cominciamo dunque con l'immagine di quello realizzato da ladyschala.