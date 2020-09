Nintendo Switch Online: aggiornamento 1.9.0 disponibile per l'app ufficiale

Novità pronte per Nintendo Switch Online, anche se in questo caso si tratta di una questione piuttosto marginale rispetto al servizio online di Nintendo Switch, riguardando esclusivamente l'app dedicata per smartphone che ottiene l'aggiornamento 1.9.0.

L'aggiornamento in questione è uno di quelli piuttosto misteriosi, visto che la descrizione nelle note ufficiali non si sbottona assolutamente, schermandosi dietro il classico "Correzioni di bug". Non risultano bug particolarmente molesti e diffusi nell'uso dell'app di Nintendo Switch Online, dunque dovrebbe trattarsi di un update di minore entità, ma comunque necessario per far funzionare tutto nel migliore dei modi, dunque il download è praticamente obbligatorio.

L'app Nintendo Switch Online può essere scaricata per iOS su App Store o per Android su Google Play e fornisce alcune funzionalità aggiuntive al gioco online su Nintendo Switch per alcuni dei giochi che ne prevedono l'utilizzo.

In particolare, l'app è necessaria per effettuare la chat vocale e organizzare meglio i match tra gli utenti in alcuni titoli come Splatoon 2, ARMS, Mario Tennis Aces e altri, attraverso una funzionalità che è sempre stata molto discussa, considerando come la chat vocale integrata sia ormai considerata uno standard nelle console moderne.

Per gli abbonati a Nintendo Switch Online ricordiamo che a luglio sono stati messi a disposizione i nuovi giochi gratis NES e SNES, mentre è in arrivo Super Mario Bros. 35, una sorta di Battle Royale su Mario che ne celebra i 35 anni.