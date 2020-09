Graven, vediamo i primi 30 minuti di gameplay in video

Vediamo i primi trenta minuti di gameplay di Graven in un video rilasciato in occasione della presentazione del gioco, avvenuta proprio in queste ore. Quanto è bello quando gli sviluppatori fanno vedere subito i giochi che presentano?

Il filmato, che trovate in testa alla notizia, rende bene l'idea di cosa ci attende nel gioco: magia, dei mostri famelici e spietati, qualche puzzle, degli elementi da gioco di ruolo e tanta azione (Hexen 2, insomma). Il luogo visitato nella demo con cui è stato realizzato il video è davvero tetro ma, nonostante il gioco sia realizzato volutamente con un engine "vintage", è allo stesso tempo affascinante. Ha quella bellezza che hanno solo le cose antiche, mentre le meccaniche di gioco sembrano pensate per i giocatori che non hanno paura di un po' di sfida. Inoltre si rompono moltissimi barili...

Come già riportato, Graven sarà pubblicato in collaborazione da 3D Realms e 1C Entertainment. Non ha ancora una data di uscita precisa ma si parla di un lancio nel 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch, con single player e modalità multiplayer online e locale per un massimo di quattro giocatori.