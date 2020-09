Graven: 3D Realms ha annunciato un "successore spirituale" di Hexen 2

Graven è stato annunciato nelle ore scorse da 3D Realms come "successore spirituale" di Hexen 2, sviluppato da Slipgate Ironworks e presentato con il primo trailer riportato qui sopra.

Si tratta di uno FPS o action adventure con ambientazione dark fantasy e ha effettivamente molti elementi in comune con il vecchio Hexen 2, dall'ambientazione alle atmosfere fino al gameplay vero e proprio, pur non essendo propriamente un seguito della serie.

Pubblicato in collaborazione da 3D Realms e 1C Entertainment, Graven non ha ancora una data di uscita precisa ma arriverà nel 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch, con single player e modalità multiplayer online e locale per un massimo di quattro giocatori.

Graven si ricollega chiaramente allo stile tipico del cult datato 1997, il particolare FPS di Raven Software chiamato Hexen 2, che a sua volta mischiava in maniera piuttosto peculiare le caratteristiche fantasy allo sparatutto in soggettiva classico.

A dire il vero la descrizione presente anche su Steam sembra puntare molto sugli elementi adventure, con la presenza di enigmi ed elementi di gioco in cui sono presenti puzzle da risolvere utilizzando magie, abilità o armi varie, dunque si preannuncia una struttura di gioco piuttosto complessa e variegata.

Anche il primo trailer di presentazione, riportato qui sopra, fa leva su questa costruzione composita del gameplay mostrando scene d'azione veloci e forsennate ma anche la presenza di puzzle ed enigmi da risolvere all'interno delle particolare ambientazioni in stile fantasy goticheggiante.

Non solo atmosfere e gameplay, ma anche lo stile grafico è un richiamo ai giochi in soggettiva degli anni 90: sebbene la grafica sia piuttosto complessa, infatti, è chiaro il rimando allo stile dell'epoca.