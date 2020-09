Marvel's Avengers, la patch 12.9 su PC punta a migliorare la stabilità del gioco

Marvel's Avengers ha ottenuto nelle ore scorse la patch V1.0 build 12.9 per quanto riguarda la versione PC, che nelle intenzioni di Square Enix e Crystal Dynamics dovrebbe migliorare la stabilità del gioco.

La nuova patch deriva in gran parte dai dati raccolti dopo "l'early access", come riferito da Square Enix riferendosi forse anche alle fasi di open beta di Marvel's Avengers, e punta a migliorare la solidità del gioco su PC correggendo alcuni bug. "Questa patch è principalmente concentrata sulla stabilità, in base ai dati che abbiamo raccolto con l'early access iniziato qualche giorno fa".

In particolare vengono corretti alcuni problemi con i drive Nvidia sulla serie 10 delle GPU che potevano causare dei crash improvvisi e un bug che impediva di lanciare rocce usando Hulk o sparare usando Iron Man.

Inoltre, l'applicazione della patch dovrebbe consentire una corretta sincronizzazione dei dati salvati attraverso Steam Cloud da un PC all'altro, cosa che evidentemente prima risultava problematica.

Inizia dunque il percorso di perfezionamento post-lancio di Marvel's Avengers, che in effetti soprattutto su PC ha dimostrato di avere qualche problema tecnico di troppo in questi primissimi giorni dopo l'uscita sul mercato, con una patch già disponibile su Steam.

Abbiamo anche notato come Marvel's Avengers non abbia entusiasmato più di tanto la stampa internazionale, con i primi voti che vanno dal buono alla sufficienza e per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Avengers.