UFC 4: EA ha rimosso le pubblicità nel gioco dopo le polemiche, con scuse e spiegazioni

UFC 4 ha presentato, a sorpresa, delle pubblicità inserite direttamente nel gioco da Electronic Arts, che evidentemente ha stipulato degli accordi di marketing con varie compagnie per inserire spot pubblicitari nel corso del gameplay per la sua nuova simulazione di lotta, ma le ha prontamente rimosse una volta sollevate le polemiche.

La questione è emersa ieri, quando in UFC 4 sono comparse vere pubblicità in mezzo al gioco, nella fattispecie spot pubblicitari sulla serie TV The Boys marchiate Amazon e altro, facendo subito scoppiare la polemica tra i giocatori.

A stretto giro, Electronic Arts ha prontamente disabilitato la funzione per cercare di placare gli animi, vista la risposta non propriamente positiva da parte degli utenti, diffondendo anche un messaggio di spiegazioni relativo al caso.

Come riferito a Eurogamer.net, EA ha affermato: "Qualche giorno fa, il team ha attivato un sistema di inserimento di pubblicità in EA Sports UFC 4, con queste che appaiono nel corso dei replay in mezzo al gameplay. Questo tipo di pubblicità non è nuovo per il franchise UFC, sebbene solitamente siano riservate ad alcuni tile nel menù principale o ad alcuni loghi piazzati nell'ottagono".

"È giunto molto chiaro dai vostri feedback che l'integrazione di pubblicità nei replay e le immagini in sovrapposizione non sono benvenute. Le pubblicità sono state disabilitate dal team e ci scusiamo per le interruzioni al gameplay".

La questione ha fatto discutere per vari motivi: sebbene sia vero che le pubblicità fossero presenti in altre forme nei capitoli precedenti, queste si sono presentate particolarmente invasive anche se inserite in contesti piuttosto realistici. Inoltre, il fatto che queste non fossero presenti inizialmente ha fatto pensare che il tempismo nell'inserimento di questa caratteristica sia stato studiato ad hoc per non farne parlare in sede di recensione, anche se questa è soprattutto una speculazione.

In ogni caso, le pubblicità in mezzo al gameplay sono state disabilitate a questo punto. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di UFC 4.